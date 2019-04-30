Будут судить матроса, который издевался над военнослужащими

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона, завершили досудебное расследование в отношении старшего матроса одной из воинских частей Военно-Морских Сил Украины, подозреваемого в нарушении уставных отношений. Досудебным расследованием установлено, что старший матрос, стремясь продемонстрировать свое превосходство над военнослужащими, только прибыли на срочную службу, ночью, в нарушение распорядка дня, поднял и выискивал 7 военнослужащих в казарме. Там он начал наносить им телесные повреждения, нанося удары в голову, грудь и живот. Такие издевательства продолжались четыре часа", - говорится в сообщении.

Военнослужащие срочной службы получили телесные повреждения в виде ушибов грудной клетки, живота и челюстей.

Старшего матроса изолировали от воинского коллектива. Ему было сообщено о подозрении в нарушении правил уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющим характер издевательства (ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в Донецкой области в суд направили обвинительное заключение в отношении начальника колонии, подозреваемого в растрате бюджетных 200 тысяч гривен.