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Будут судить матроса, который издевался над военнослужащими

Будут судить матроса, который издевался над военнослужащими

Киев  •  УНН

 • 14659 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В отношении старшего матроса ВМС Украины, который в течение 4 часов издевался над 7 военнослужащими, которые только прибыли на срочную службу, обвинительный акт направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона, завершили досудебное расследование в отношении старшего матроса одной из воинских частей Военно-Морских Сил Украины, подозреваемого в нарушении уставных отношений. Досудебным расследованием установлено, что старший матрос, стремясь продемонстрировать свое превосходство над военнослужащими, только прибыли на срочную службу, ночью, в нарушение распорядка дня, поднял и выискивал 7 военнослужащих в казарме. Там он начал наносить им телесные повреждения, нанося удары в голову, грудь и живот. Такие издевательства продолжались четыре часа", - говорится в сообщении.

Военнослужащие срочной службы получили телесные повреждения в виде ушибов грудной клетки, живота и челюстей.

Старшего матроса изолировали от воинского коллектива. Ему было сообщено о подозрении в нарушении правил уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющим характер издевательства (ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в Донецкой области в суд направили обвинительное заключение в отношении начальника колонии, подозреваемого в растрате бюджетных 200 тысяч гривен.

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