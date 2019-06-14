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Патрульных арестовали за избиение мужчины

Киев • УНН

 • 13560 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Днепропетровской области под стражей оказались патрульные полицейские, безосновательно задержавшие и избившие гражданина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры области.

Патрульных арестовали за избиение мужчины

"Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении трех инспекторов Управления патрульной полиции в городе Кривом Роге за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.28 ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти, совершенное группой лиц)", - указали в прокуратуре.

Как отмечается, установлено, что "в мае 2018 года во время осуществления патрулирования в городе Кривом Роге полицейские сделали замечание двум гражданам по поводу ненадлежащей парковки служебного автомобиля, из-за чего возникла словесная перепалка".

"С целью мести за поведение мужчин, патрульные безосновательно применили к ним физические меры принуждения и разбили мобильные телефоны, чтобы последние не могли фиксировать действия полицейских на камеру. Далее, в отделении полиции патрульные повалили закованного в наручники мужчину лицом в асфальт и нанесли около 15 ударов ногами по голове и телу", - добавили в прокуратуре.

Как сообщается, правоохранители составили в отношении потерпевшего протоколы об административных правонарушениях по ст.185 и ст.173 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, мелкое хулиганство).

"Чтобы усилить эффект от мести, полицейские ввели мужчину в заблуждение о своих доброжелательных намерениях отвести его в больницу, при этом доставили в психоневрологический диспансер для проведения освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения", - отметили в ведомстве.

"Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов и отстранены от занимаемых должностей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Мариуполе будут судить капитана полиции, избившего таксиста.

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