Жесткое задержание в центре Киева: в ГБР открыли производство относительно полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Следователями ГБР открыто уголовное производство из-за применения силы сотрудниками полиции при задержании женщины и мужчины, которое состоялось вчера возле Бессарабского рынка в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Вчера на видео была зафиксирована конфликтная ситуация возле Бессарабского рынка в Киеве при участии сотрудников полиции. Во время нее работники полиции с применением силы задержали женщину и мужчину, надевая на них наручники.
Также, согласно сообщению в социальных сетях, несовершеннолетний ребенок задержанных несколько часов был вынужден провести в закрытом автомобиле.
В результате следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции - ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, следователями ГБР начато досудебное расследование по видеоматериалам, обнародованным в социальных сетях.
Напомним, в Днепропетровской области под стражей оказались патрульные полицейские, которые безосновательно задержали и избили гражданина.