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Жесткое задержание в центре Киева: в ГБР открыли производство относительно полицейских

Киев • УНН

 • 19512 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Следователями ГБР открыто уголовное производство из-за применения силы сотрудниками полиции при задержании женщины и мужчины, которое состоялось вчера возле Бессарабского рынка в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Жесткое задержание в центре Киева: в ГБР открыли производство относительно полицейских

Вчера на видео была зафиксирована конфликтная ситуация возле Бессарабского рынка в Киеве при участии сотрудников полиции. Во время нее работники полиции с применением силы задержали женщину и мужчину, надевая на них наручники.

Также, согласно сообщению в социальных сетях, несовершеннолетний ребенок задержанных несколько часов был вынужден провести в закрытом автомобиле.

В результате следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции - ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователями ГБР начато досудебное расследование по видеоматериалам, обнародованным в социальных сетях.

Напомним, в Днепропетровской области под стражей оказались патрульные полицейские, которые безосновательно задержали и избили гражданина.

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