Жодна ворожа ракета до Запоріжжя вночі не прилетіла - секретар міськради

Цитата

"Сьогодні ми з вами пережили ще одну непросту ніч - з тривалими сиренами і зі звуками вибухів. Але, на щастя, цієї ночі жодна ворожа ракета до нашого міста не прилетіла, а гучні звуки, які ми чули – це результат вдалої роботи протиповітряних сил Збройних сил України", - зазначив Куртєв у Telegram.

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Однак, з його слів, не всі населені пункти Запорізького краю вбереглися цієї ночі від ворожої атаки. "Близько четвертої години ранку рашисти безжально обстріляли Кушугумську громаду. За попередньою інформацією, обстріли велися із застосуванням зенітно-ракетного комплексу. На цей час відомо, що у результаті цинічних ворожих дій у Кушугумі зруйновано пʼять будинків та ще близько пʼятидесяти будинків пошкоджено. Загинула одна людина", - вказав Куртєв.

Також учора, з його слів, окупанти зруйнували цивільну інфраструктуру в селах Оріхівщини та Гуляйпільщини.

Доповнення

Наразі вірогідність наступу росіян на Запорізьку область військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе.