Поблизу Запоріжжя ППО збила російські ракети

Цитата

"Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Наразі обставини події встановлюються. За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети!", - зазначив він.

Нагадаємо

9 серпня російські військовослужбовці обстріляли кілька населених пунктів Запорізького району за допомогою артилерії.