Поблизу Запоріжжя ППО збила російські ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Вчора, 9 серпня, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи ППО, яка збила ворожу ракету, а через годину, ППО збила другу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Вчора пізно ввечері, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, яка збила ворожу ракету. Наразі обставини події встановлюються. За годину, вже сьогодні, наші хлопці зробили дубль-2. У нас мінус старі шибки, у ворога - мінус дві ракети!", - зазначив він.
Нагадаємо
9 серпня російські військовослужбовці обстріляли кілька населених пунктів Запорізького району за допомогою артилерії.