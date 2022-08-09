У Запоріжжі сьогодні було "гучно": у міській раді розповіли, куди ворог вдарив з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли кілька населених пунктів Запорізького району за допомогою артилерії. Наразі у самому Запоріжжі спокійно, надзвичайних ситуацій не спостерігалося. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.
Цитата
«Щодо гучних звуків, які сьогодні було чутно в Запоріжжі. За попередньою інформацією – це була робота ворожої ствольної артилерії по кількох населених пунктах Запорізького району. У самому Запоріжжі зараз все спокійно», - заявив він.
Доповнення
Наразі вірогідність наступу росіян на Запорізьку область військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе.
Найгарячіша ділянка на Запоріжжі – це кордон між Донецькою та Запорізькою областями.