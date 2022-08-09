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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31365 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Запоріжжі сьогодні було "гучно": у міській раді розповіли, куди ворог вдарив з артилерії

У Запоріжжі сьогодні було "гучно": у міській раді розповіли, куди ворог вдарив з артилерії

Київ • УНН

 • 745146 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли кілька населених пунктів Запорізького району за допомогою артилерії. Наразі у самому Запоріжжі спокійно, надзвичайних ситуацій не спостерігалося. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує УНН.

Цитата

«Щодо гучних звуків, які сьогодні було чутно в Запоріжжі. За попередньою інформацією – це була робота ворожої ствольної артилерії по кількох населених пунктах Запорізького району. У самому Запоріжжі зараз все спокійно», - заявив він.

Доповнення 

Наразі вірогідність наступу росіян на Запорізьку область військове командування оцінює як невисоке, але не неможливе.

Найгарячіша ділянка на Запоріжжі – це кордон між Донецькою та Запорізькою областями.

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