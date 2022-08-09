В Запорожье сегодня было "громко": в городском совете рассказали, куда враг ударил из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня российские военнослужащие обстреляли несколько населенных пунктов Запорожского района с помощью артиллерии. Пока в самом Запорожье спокойно, чрезвычайных ситуаций не наблюдалось. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, информирует УНН.
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«Относительно громких звуков, которые сегодня были слышны в Запорожье. По предварительной информации – это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района. В самом Запорожье сейчас все спокойно», – заявил он.
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Пока вероятность наступления русских на Запорожскую область военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное.
Самый горячий участок на Запорожье – это граница между Донецкой и Запорожской областями.