В Запорожье сегодня было "громко": в городском совете рассказали, куда враг ударил из артиллерии

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Сегодня российские военнослужащие обстреляли несколько населенных пунктов Запорожского района с помощью артиллерии. Пока в самом Запорожье спокойно, чрезвычайных ситуаций не наблюдалось. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, информирует УНН.

Цитата

«Относительно громких звуков, которые сегодня были слышны в Запорожье. По предварительной информации – это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района. В самом Запорожье сейчас все спокойно», – заявил он.

Дополнение 

Пока вероятность наступления русских на Запорожскую область военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное.

Самый горячий участок на Запорожье – это граница между Донецкой и Запорожской областями.

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