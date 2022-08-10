Вблизи Запорожья ПВО сбила российские ракеты

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"Вчера поздно вечером, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это - результат работы противовоздушной обороны ВСУ, сбившей вражескую ракету. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2. У нас минус старые оконные стекла, у врага - минус две ракеты!", - отметил он.

Напомним

9 августа российские военнослужащие обстреляли несколько населенных пунктов Запорожского района с помощью артиллерии.