Ни одна вражеская ракета в Запорожье ночью не прилетела - секретарь горсовета

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"Сегодня мы с вами пережили еще одну непростую ночь – с длительными сиренами и со звуками взрывов. Но, к счастью, этой ночью ни одна вражеская ракета в наш город не прилетела, а громкие звуки, которые мы слышали – это результат удачной работы противовоздушных сил Вооруженных сил Украины", - отметил Куртев в Telegram.

Детали

Однако, по его словам, не все населенные пункты Запорожского края убереглись этой ночью от вражеской атаки. "Около четырех часов утра решисты безжалостно обстреляли Кушугумскую громаду. По предварительной информации, обстрелы велись с применением зенитно-ракетного комплекса. В настоящее время известно, что в результате циничных вражеских действий в Кушугуме разрушены пять домов и еще около пятидесяти домов повреждены. Погиб один человек", - указал Куртев.

Также вчера, по его словам, оккупанты разрушили гражданскую инфраструктуру в селах Ореховщины и Гуляйпольщины.

Дополнение

В настоящее время вероятность наступления россиян на Запорожскую область военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное.