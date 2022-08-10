Запорізька область: окупанти обстріляли Кушугум, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти обстріляли Кушугумську територіальну громаду. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено, загинула жінка, передає УНН.
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"Цієї ночі, за попередньою інформацією, захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети. Також відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - зазначив він.
Наразі додаткові деталі встановлюються.
Нагадаємо
Вчора, 9 серпня, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи ППО, яка збила ворожу ракету, а через годину, ППО збила другу.