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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Запорізька область: окупанти обстріляли Кушугум, одна людина загинула

Запорізька область: окупанти обстріляли Кушугум, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 479237 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти обстріляли Кушугумську територіальну громаду. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено, загинула жінка, передає УНН.

Цитата

"Цієї ночі, за попередньою інформацією, захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети. Також відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - зазначив він.

Наразі додаткові деталі встановлюються. 

Нагадаємо 

Вчора, 9 серпня, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи ППО, яка збила ворожу ракету, а через годину, ППО збила другу.

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