Запорізька область: окупанти обстріляли Кушугум, одна людина загинула

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"Цієї ночі, за попередньою інформацією, захисники Запорізького краю збили дві ворожі ракети. Також відомо про обстріли Кушугумської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - зазначив він.

Наразі додаткові деталі встановлюються.

Нагадаємо

Вчора, 9 серпня, близько 23:00, поблизу Запоріжжя було чутно звук вибуху. За попередньою інформацією, це - результат роботи ППО, яка збила ворожу ракету, а через годину, ППО збила другу.