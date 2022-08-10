Запорожская область: оккупанты обстреляли Кушугум, один человек погиб

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"Этой ночью, по предварительной информации, защитники Запорожского края сбили две вражеские ракеты. Также известно об обстрелах Кушугумской территориальной общины. В результате вражеской атаки 3 дома в Кушугуме разрушены, еще почти 30 повреждены. К величайшему сожалению, одна женщина погибла", – отметил он.

Дополнительные детали устанавливаются.

Напомним

Вчера, 9 августа, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен звук взрыва. По предварительной информации, это результат работы ПВО, которая сбила вражескую ракету, а через час, ПВО сбила вторую.