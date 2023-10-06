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Жнива-2023: в Україні зібрали вже 46,7 млн тонн нового врожаю

Київ • УНН

 • 1132720 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Україні під час нинішньої жнивної камапнії зібрано вже 46,7 млн тонн нового врожаю, повідомили у п'ятницю у Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"46,7 млн тонн зернових та олійних культур намолотили українські аграрії станом на перший тиждень жовтня", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 7 258 тис. га при врожайності 44,5 ц/га, намолочено 32 308,2 тис. тонн зерна в тому числі:

  • пшениці обмолочено 4 695 тис. га, (врожайність – 47,3 ц/га), намолочено 22 210,9 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1 505 тис. га (врожайність – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;
  • кукурудзи обмолочено 414 тис. га (врожайність – 62,5 ц/га), намолочено 2 млн 585,5 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 122,4 тис. га (врожайність – 14,2 ц/га), намолочено 173,8 тис. тонн;
  • проса обмолочено 68,7 тис. га (врожайність – 22,6 ц/га), намолочено 155,1 тис. тонн;
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 300 тис. га, намолочено 923,1 тис. тонн.

Збір олійних культур проведено на площі 5 787,7 тис. га, намолочено 14 432 тис. тонн, а саме:

  • ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність – при 28,7 ц/га),
  • намолочено 4 005 тис. тонн насіння;
  • соняшника проведено на площі 3 171 тис. га, (врожайність – 23,0 ц/га),
  • намолочено 7 308 тис. тонн насіння;
  • сої проведено на площі 1 220,3 тис. га, (врожайність – 25,6 ц/га),
  • намолочено 3 118 тис. тонн.

Збір цукрових буряків, як зазначається, триває, їх викопано на площі 68,4 тис. га, накопано 3 267 тис. тонн солодких коренів при врожайності 477,5 ц/га.

Доповнення

Мінагрополітики прогнозує цьогорічний урожай на рівні понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж було минулого року. Як зазначив Прем'єр Шмигаль для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. 

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