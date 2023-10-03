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Україна розраховує на транзитні шляхи солідарності від ЄС та нові зернові коридори

Україна розраховує на транзитні шляхи солідарності від ЄС та нові зернові коридори

Київ • УНН

 • 780139 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Україна розраховує на транзитні шляхи солідарності від Європейського Союзу, на розширення можливостей дунайських портів і на нові зернові коридори. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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«На нашому західному кордоні вже зараз слід будувати мости, а не зводити стіни. Це насамперед стосується українського аграрного експорту. Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це глобальна продовольча безпека», - сказав Шмигаль.

Деталі

Він нагадав, що Мінагрополітики прогнозує цьогорічний урожай на рівні понад 79 млн тонн. Це на 10% більше, ніж було минулого року. Уже намолочено станом на сьогодні майже 42 млн тонн зернових та олійних культур.

«Це результат не лише сприятливої погоди, але й послідовної підтримки аграріїв. У 2023 році вони отримали більше 33 млрд грн кредитів за програмою «5-7-9», а за всіма кредитними програмами — понад 56 млрд грн. У проекті державного бюджету на наступний рік також закладені ресурси на допомогу агросектору: на доступні кредити бізнесу, на грантові програми, на компенсацію за купівлю української сільгосптехніки. Крім того, 2 млрд грн спрямуємо на гуманітарне розмінування. Зокрема на компенсації при закупівлі аграріями послуг із розмінування на відкритих аукціонах», - розповів Шмигаль.

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Він наголосив, що гарний врожай означає, що Україна збереже своє стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки.

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«Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Бо це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для країн, що голодують. Тут ми розраховуємо на дієвість запропонованого Україною механізму верифікації та контролю українського агроекспорту. На транзитні шляхи солідарності від ЄС, на розширення можливостей дунайських портів і на нові зернові коридори», - зазначив Шмигаль.

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