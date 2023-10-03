Украина рассчитывает на транзитные пути солидарности от ЕС и новые зерновые коридоры

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«На нашей западной границе уже сейчас следует строить мосты, а не возводить стены. Это прежде всего касается украинского аграрного экспорта. Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность», - сказал Шмыгаль.

Детали

Он напомнил, что Минагрополитики прогнозирует урожай этого года на уровне более 79 млн тонн. Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Уже намолочено на сегодня почти 42 млн тонн зерновых и масличных культур.

«Это результат не только благоприятной погоды, но и последовательной поддержки аграриев. В 2023 году они получили более 33 млрд грн кредитов по программе «5-7-9», а по всем кредитным программам — более 56 млрд грн. В проекте государственного бюджета на следующий год также заложены ресурсы на помощь агросектору: на доступные кредиты бизнесу, на грантовые программы, на компенсацию за покупку украинской сельхозтехники. Кроме того, 2 млрд грн направим на гуманитарное разминирование. В частности на компенсации при закупке аграриями услуг по разминированию на открытых аукционах», - рассказал Шмыгаль.

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Он отметил, что хороший урожай означает, что Украина сохранит свое стратегическое значение гаранта глобальной продовольственной безопасности.

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«Для внутренних потребностей нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать. Потому что это ресурсы для фермеров, это валютная выручка для государства, это продовольствие для голодающих стран. Здесь мы рассчитываем на действенность предложенного Украиной механизма верификации и контроля украинского агроэкспорта. На транзитные пути солидарности от ЕС, на расширение возможностей дунайских портов и на новые зерновые коридоры», - отметил Шмыгаль.

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