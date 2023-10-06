Жатва-2023: в Украине собрали уже 46,7 млн тонн нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине собрано уже 46,7 млн тонн нового урожая, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
"46,7 млн тонн зерновых и масличных культур намолотили украинские аграрии по состоянию на первую неделю октября", - говорится в сообщении.
Как указано, сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 7 258 тыс. га при урожайности 44,5 ц/га, намолочено 32 308,2 тыс. тонн зерна в том числе:
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- пшеницы обмолочено 4 695 тыс. га, (урожайность – 47,3 ц/ га), намолочено 22 210,9 тыс. тонн;
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- ячменя обмолочено 1 505 тыс. га (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн;
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- гороха обмолочено 154,4 тыс. га (урожайность – 25,7 ц/ га), намолочено 396,8 тыс. тонн;
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- кукурузы обмолочено 414 тыс. га (урожайность – 62,5 ц/га), намолочено 2 млн 585,5 тыс. тонн;
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- гречихи обмолочено 122,4 тыс. га (урожайность – 14,2 ц/ га), намолочено 173,8 тыс. тонн;
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- проса обмолочено 68,7 тыс. га (урожайность – 22,6 ц/га), намолочено 155,1 тыс. тонн;
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- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 300 тыс. га, намолочено 923,1 тыс. тонн.
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Сбор масличных культур проведен на площади 5 787,7 тыс. га, намолочено 14 432 тыс. тонн, а именно:
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- рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га, (урожайность – при 28,7 ц / га),
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- намолочено 4 005 тыс. тонн семян;
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- подсолнечника проведено на площади 3 171 тыс. га, (урожайность – 23,0 ц / га),
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- намолочено 7 308 тыс. тонн семян;
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- соя произведена на площади 1 220,3 тыс. га, (урожайность – 25,6 ц / га),
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- намолочено 3 118 тыс. тонн.
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Сбор сахарной свеклы, как отмечается, продолжается, они выкопаны на площади 68,4 тыс. га, накопано 3 267 тыс. тонн сладких корней при урожайности 477,5 ц/га.
Дополнение
Минагрополитики прогнозирует урожай этого года на уровне более 79 млн тонн. Это на 10% больше, чем было в прошлом году. Как отметил Премьер Шмыгаль для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать.