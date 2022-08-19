Жнива-2022: українські аграрії зібрали 23,4 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні тривають жнива. Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, передає УНН із посиланням на Мінагропрод.
Деталі
За останніми даними, пшениці зібрано 91%, ячменю – 96 %, гороху – 97 %, озимого ріпаку – 98 %.
Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська обл. – 86 %, Одеська обл. – 85%, Волинська та Дніпропетровська – 70 %, Кіровоградська область – 60 %.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62,0 ц/га.
Додамо
Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у т. ч.:
пшениці обмолочено 4,3 млн га (91 %), намолочено 17,4 млн тонн (врожайність – 40,4 ц/га);
ячменю обмолочено 1,5 млн га (96 %), намолочено 5,3 млн тонн зерна) (врожайність – 34,5 ц/га);
гороху обмолочено 108 тис. га (97 %), намолочено 243,7 тис. тонн (врожайність – 22,6 ц/га);
проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн (врожайність – 23,9 ц/га).
Крім того збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 77 тис. га, (98%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,4 ц/га.
Аграрії Миколаївщини та Закарпаття завершили збирання культур ранньої групи.
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили понад 2,0 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волинщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.