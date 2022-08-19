Жатва-2022: украинские аграрии собрали 23,4 млн тонн зерна

Детали

По последним данным, пшеницы собрано 91%, ячменя – 96%, гороха – 97%, озимого рапса – 98%.

Лидерами сбора урожая являются: Николаевская обл. – 86%, Одесская обл. – 85%, Волынская и Днепропетровская – 70%, Кировоградская область – 60%.

Высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельнитчины – 62,0 ц/га.

Добавим

Уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 6,1 млн га (55%) при урожайности 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, в т. ч.:

пшеницы обмолочено 4,3 млн га (91%), намолочено 17,4 млн тонн (урожайность – 40,4 ц/га);

ячменя обмолочено 1,5 млн га (96%), намолочено 5,3 млн тонн зерна (урожайность – 34,5 ц/га);

гороха обмолочено 108 тыс. га (97%), намолочено 243,7 тыс. тонн (урожайность – 22,6 ц/га);

проса обмолочено 3,2 тыс. га (7%), намолочено 7,7 тыс. тонн (урожайность – 23,9 ц/га).

Кроме того, уборка озимого рапса проведена на площади 1 млн 77 тыс. га, (98%) намолочено 3,1 млн тонн семян при урожайности 28,4 ц/га.

Аграрии Николаевщины и Закарпатья завершили сбор культур ранней группы.

Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины, Кировоградщины и Одесщины намолотили более 2,0 млн тонн зерна, а Винницкой, Волынской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской намолотили более 1 млн тонн зерна каждая.