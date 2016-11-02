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Жителі Єкатеринбурга вишикувались у черги для здачі аналізу на ВІЛ

Жителі Єкатеринбурга вишикувались у черги для здачі аналізу на ВІЛ

Київ • УНН

 • 9750 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Після інформації про епідемію ВІЛ у російському Єкатеринбурзі жителі міста вишикувались у черги біля пунктів експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Як зазначається, переважно свій статус хоче дізнатися молодь. Більшість тих, хто прийшов здати аналіз, почули, що кожний 50-й житель міста заражений ВІЛ і прийшли дізнатися свій статус.

Люди говорять, що їх налякала інформація про епідемію і вони хочуть упевнитися в тому, що не хворі. Вони вважають, що потрібно посилити заходи профілактики для запобігання інфекції.

Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі повідомили про епідемію ВІЛ.

Міські медики зареєстрували 26 693 випадки ВІЛ-інфекції, що становить 1,8% населення мегаполісу. Таким чином, інфікований кожен 50-й житель Єкатеринбурга. Крім того, на обліку стоять 774 дитини, з яких діагноз офіційно підтверджений у 342.

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