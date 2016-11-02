Жители Екатеринбурга выстроились в очереди для сдачи анализа на ВИЧ

Как отмечается, в основном свой статус хочет узнать молодежь. Большинство пришедших сдать анализ услышали, что каждый 50-й житель города заражен ВИЧ и пришли узнать свой статус.

Люди говорят, что их напугала информация об эпидемии и они хотят удостовериться в том, что не больны. Они считают, что нужно усилить меры профилактики для предотвращения инфекции.

Напомним, в российском Екатеринбурге сообщили об эпидемии ВИЧ.

Городские медики зарегистрировали 26 693 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 1,8% населения мегаполиса. Таким образом, инфицирован каждый 50-й житель Екатеринбурга. Кроме того, на учете стоят 774 ребенка, из которых диагноз официально подтвержден у 342.