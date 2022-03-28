Жителі окупованого Енергодара вийшли на мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Жителі Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати, що місто залишається українським. Також вони вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.
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"28 березня, в понеділок, мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати: попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами", - написав Орлов.
Деталі
За його словами, на площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав гімн України, як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу.
Доповнення
20 березня повідомляли, що окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодару Івана Самойдюка на блокпосту на під’їзді до Енергодару.
В Енергодарі депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" немає стосунку до юрисдикції України.