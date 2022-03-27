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В Енергодарі колаборант від ОПЗЖ створив "народну раду": мер міста попередив, що це не має відношення до юрисдикції України

Київ • УНН

 • 160525 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Енергодарі депутат-колаборант від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик створив так звану "народну раду". Міський голова Дмитро Орлов попередив про те, що "рада" немає відношення до юрисдикції України. Про це УНН інформує з посиланням на Telegram-канал головуючого.

В Енергодарі колаборант від ОПЗЖ створив "народну раду": мер міста попередив, що це не має відношення до юрисдикції України

Цитата

"Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України", - наголосив Орлов.

Деталі

Зокрема, в Енергодарі Шевчик пішов на співпрацю з російськими окупантами. Він заявив про створення "ради самоорганізації міста", яка виконуватиме функції міської влади, а себе ж він оголосив "головою ради".

Як інформує “Енергоатом”, заручившись підтримкою окупантів, Шевчик очолив так звану "раду" і готується "допомагати містянам роSSійською гуманітаркою”.

“Патріоти м. Енергодар не приймуть жодної «допомоги» від посіпаки агресора! Він вже дуже скоро відповість за всією суворістю кримінального законодавства України! Якщо раніше не стане перед народним судом”, - наголосили у відомстві.

Додамо

Як стало відомо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на тимчасово окупованих територіях Луганської області може пройти "референдум" про входження регіону до складу росії.

В МЗС заявили, що це тільки пришвидшить падіння росії в прірві глобальної ізоляції.

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