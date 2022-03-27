В Энергодаре коллаборант от ОПЗЖ создал "народный совет": мэр города предупредил, что это не имеет отношения к юрисдикции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Энергодаре депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал так называемый "народный совет". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "совет" не имеет отношения к юрисдикции Украины. Об этом УНН информирует со ссылкой на Telegram-канал председательствующего.
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"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - подчеркнул Орлов.
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В частности, в Энергодаре Шевчик пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Он заявил о создании "Совета самоорганизации города", который будет выполнять функции городской власти, а себя же он объявил "председателем совета".
Как информирует “Энергоатом”, заручившись поддержкой оккупантов, Шевчик возглавил так называемую "раду" и готовится "помогать горожанам роSSийской гуманитаркой”.
"Патриоты г. Энергодар не примут никакой "помощи" от прихвостни агрессора! Он уже очень скоро ответит по всей строгости уголовного законодательства Украины! Если раньше не станет перед народным судом", - подчеркнули в ведомстве.
Добавим
Как стало известно, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на временно оккупированных территориях Луганской области может пройти "референдум" о вхождении региона в состав россии.
В МИД заявили, что это только ускорит падение россии в пропасть глобальной изоляции.