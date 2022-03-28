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Жители оккупированного Энергодара вышли на митинг

Киев • УНН

 • 93012 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы в очередной раз показать, что город остается украинским. Также они требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.

Жители оккупированного Энергодара вышли на митинг

Цитата

"28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы в очередной раз показать: несмотря ни на что Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", - написал Орлов.

Детали

По его словам, на площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал гимн Украины, как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа.

Дополнение

20 марта сообщали, что оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка на блокпосту на подъезде к Энергодара.

В Энергодаре депутат-коллаборационист от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал так называемую "народную раду". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "рада" не имеет отношения к юрисдикции Украины.

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