Жители оккупированного Энергодара вышли на митинг

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"28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы в очередной раз показать: несмотря ни на что Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", - написал Орлов.

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По его словам, на площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал гимн Украины, как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа.

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20 марта сообщали, что оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка на блокпосту на подъезде к Энергодара.

В Энергодаре депутат-коллаборационист от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик создал так называемую "народную раду". Городской голова Дмитрий Орлов предупредил о том, что "рада" не имеет отношения к юрисдикции Украины.