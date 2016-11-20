Жінка вдарила ножем співмешканця на Донеччині через побиття

Вчора близько 18-ї год. до чергової частини поліції Бахмута надійшло повідомлення від 38-річної місцевої мешканки про те, що її співмешканцю на вулиці невідомі завдали тілесні ушкодження.

Правоохоронці з'ясували, що ввечері під час вживання міцних напоїв між співмешканцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів, який переріс у бійку. 43-річний чоловік декілька раз вдарив руками свою кохану, замість чого отримав від неї один удар ножем в область живота. Після цього здавалося, що конфлікт вже вичерпано, але через деякий час, конфліктуючи помітили, що поранений стікає кров'ю, і вирішили викликати швидку допомогу та поліції, вигадавши свою версію події.

Спочатку жінка намагалася ввести слідство в оману, тому відразу була придумана версія того, що тілесні ушкодження чоловіку були завдані невідомими. Але правоохоронці під час проведення першочергових слідчих та оперативних заходів викрили винуватицю різанини.

На теперішній час потерпілий знаходиться в лікарні, а стосовно правопорушниці відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Винуватиця події може потрапити за ґрати на строк від 5 до 8 років.