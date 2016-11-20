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15 марта, 19:03 • 109041 просмотра

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15 марта, 13:44 • 149364 просмотра

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Женщина ударила ножом сожителя в Донецкой области из-за избиения

Женщина ударила ножом сожителя в Донецкой области из-за избиения

Киев • УНН

 • 8662 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера в Бахмуте Донецкой области женщина ударила своего сожителя ножом в живот в ходе пьяной ссоры. Об этом проинформировали в Бахмутском ОП полиции Донецкой области, сообщает УНН.

Вчера около 18:00 в дежурную часть полиции Бахмута поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что ее сожителю на улице неизвестные нанесли телесные повреждения.

Правоохранители выяснили, что вечером во время употребления крепких напитков между сожителями возник конфликт на почве ревности, переросший в драку. 43-летний мужчина несколько раз ударил руками свою любимую, после чего получил от нее один удар ножом в область живота. После этого казалось, что конфликт уже исчерпан, но через некоторое время, конфликтуя заметили, что раненый истекает кровью, и решили вызвать скорую помощь и полицию, придумав свою версию произошедшего.

Сначала женщина пыталась ввести следствие в заблуждение, поэтому сразу была придумана версия того, что телесные повреждения мужчине были нанесены неизвестными. Но правоохранители во время проведения первоочередных следственных и оперативных мероприятий разоблачили виновницу.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, а в отношении правонарушительницы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Виновница происшествия может попасть за решетку на срок от 5 до 8 лет.

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