Жінка в Одесі загинула від опіків, отриманих під час пожежі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Внаслідок пожежі в Одесі загинула господарка квартири. Жінка отримала численні опіки, внаслідок яких загинула по дорозі в лікарню. Пожежа сталась через паління господарки квартири у ліжку. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області, повідомляє УНН.
18 листопада о 20:57 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Одеса по вул. Ак. Корольова виникло загорання квартири у п’ятиповерховому житловому будинку. О 21:07 на місце події прибули пожежно –рятувальні підрозділи та встановили, що горить квартира на п’ятому поверсі. О 21:26 рятувальники локалізували та о 21:33 ліквідували пожежу на площі 10 м2. Вогнем пошкоджено домашнє майно у квартирі.
Внаслідок загорання отримала численні опіки 2-го АВ ступеню 50% тіла, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок господарка квартири 1976 р.н., яку о 21:40 хв. було передано бригаді швидкої медичної допомоги.
По дорозі до медичного закладу постраждала померла. До ліквідації пожежі залучалось 5 одиниць пожежно–рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу. Припустима причина пожежі - необережне поводження з вогнем господарки квартири при палінні в ліжку. Збиток та причина смерті - встановлюються.