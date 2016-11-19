Женщина в Одессе погибла от ожогов, полученных во время пожара
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В результате пожара в Одессе погибла хозяйка квартиры. Женщина получила многочисленные ожоги, в результате которых погибла по дороге в больницу. Пожар произошел из-за курения хозяйки квартиры в постели. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Одесской области, сообщает УНН.
18 ноября в 20:57 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Одесса по ул. Ак. Королева возникло возгорание квартиры в пятиэтажном жилом доме. В 21:07 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит квартира на пятом этаже. В 21:26 спасатели локализовали и в 21:33 ликвидировали пожар на площади 10 м2. Огнем повреждено домашнее имущество в квартире.
В результате возгорания получила многочисленные ожоги 2-й АВ степени 50% тела, туловища, верхних и нижних конечностей хозяйка квартиры 1976 г.р., которую в 21:40 мин. было передано бригаде скорой медицинской помощи.
По дороге в медицинское учреждение пострадавшая скончалась. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры при курении в постели. Ущерб и причина смерти - устанавливаются.