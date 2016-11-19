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15 марта, 19:03 • 109041 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149364 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127020 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120302 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106844 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102423 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96917 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Женщина в Одессе погибла от ожогов, полученных во время пожара

Женщина в Одессе погибла от ожогов, полученных во время пожара

Киев • УНН

 • 8201 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В результате пожара в Одессе погибла хозяйка квартиры. Женщина получила многочисленные ожоги, в результате которых погибла по дороге в больницу. Пожар произошел из-за курения хозяйки квартиры в постели. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Одесской области, сообщает УНН.

18 ноября в 20:57 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Одесса по ул. Ак. Королева возникло возгорание квартиры в пятиэтажном жилом доме. В 21:07 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит квартира на пятом этаже. В 21:26 спасатели локализовали и в 21:33 ликвидировали пожар на площади 10 м2. Огнем повреждено домашнее имущество в квартире.

В результате возгорания получила многочисленные ожоги 2-й АВ степени 50% тела, туловища, верхних и нижних конечностей хозяйка квартиры 1976 г.р., которую в 21:40 мин. было передано бригаде скорой медицинской помощи.

По дороге в медицинское учреждение пострадавшая скончалась. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры при курении в постели. Ущерб и причина смерти - устанавливаются.

 

 

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