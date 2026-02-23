Жінка померла після косметологічних процедур у приватній клініці у Чернігові, відкрито провадження

$43.270.01
50.920.00
ukenru
10:23 • 486 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 1052 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 16222 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 27936 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 33389 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 54562 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 49096 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 49730 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 46322 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 50908 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
89%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні23 лютого, 00:44 • 16704 перегляди
Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в ІталіїPhoto23 лютого, 02:33 • 5638 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto04:51 • 19774 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45 • 18314 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 11056 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 104472 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 114270 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 120500 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 131557 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 169565 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 11270 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 51089 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 52221 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 51700 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 42257 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Фільм

Жінка померла після косметологічних процедур у приватній клініці у Чернігові, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 96 перегляди

В Чернігові 42-річна жінка померла після естетичної операції в приватній клініці. Поліція розслідує неналежне виконання обов'язків медиками.

Жінка померла після косметологічних процедур у приватній клініці у Чернігові, відкрито провадження

Жінка померла після косметологічних процедур в одній з приватних клінік в Чернігові, поліція розслідує обставини її смерті, відкрито кримінальне провадження, повідомили у понеділок у ГУНП у Чернігівській області, пише УНН.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки внаслідок неналежного виконання медиками своїх професійних обов’язків. Призначено низку експертних досліджень

- повідомили у поліції.

Деталі

Як зазначається, 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що "до однієї з міських лікарень доставлено жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові".

Під час подальшої перевірки ця інформація, як зазначається, "знайшла своє підтвердження". "Правоохоронці з’ясували, що потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру в одному з медичних центрів в Чернігові. Після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доставлена до однієї з лікарень міста. Через деякий час жінка померла", - повідомили у поліції.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Наразі у межах розслідування призначено низку експертних досліджень.

Чоловік помер у приватній клініці Києва після ін'єкції антипсихотика, лікар отримав підозру - прокуратура17.07.25, 15:25 • 6444 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яКримінал
Національна поліція України
Чернігів