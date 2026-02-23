Жінка померла після косметологічних процедур у приватній клініці у Чернігові, відкрито провадження
Київ • УНН
В Чернігові 42-річна жінка померла після естетичної операції в приватній клініці. Поліція розслідує неналежне виконання обов'язків медиками.
Жінка померла після косметологічних процедур в одній з приватних клінік в Чернігові, поліція розслідує обставини її смерті, відкрито кримінальне провадження, повідомили у понеділок у ГУНП у Чернігівській області, пише УНН.
Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 42-річної жінки внаслідок неналежного виконання медиками своїх професійних обов’язків. Призначено низку експертних досліджень
Деталі
Як зазначається, 21 лютого під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що "до однієї з міських лікарень доставлено жінку в тяжкому стані після проведення оперативного втручання естетичного характеру в приватній медичній клініці в Чернігові".
Під час подальшої перевірки ця інформація, як зазначається, "знайшла своє підтвердження". "Правоохоронці з’ясували, що потерпілій провели оперативне втручання естетичного характеру в одному з медичних центрів в Чернігові. Після завершення операції пацієнтка в непритомному стані була доставлена до однієї з лікарень міста. Через деякий час жінка померла", - повідомили у поліції.
За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).
Наразі у межах розслідування призначено низку експертних досліджень.
