Женщина умерла после косметологических процедур в частной клинике в Чернигове, открыто производство
Киев • УНН
В Чернигове 42-летняя женщина умерла после эстетической операции в частной клинике. Полиция расследует ненадлежащее исполнение обязанностей медиками.
Женщина умерла после косметологических процедур в одной из частных клиник в Чернигове, полиция расследует обстоятельства ее смерти, открыто уголовное производство, сообщили в понедельник в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН.
Полицейские расследуют уголовное производство по факту смерти 42-летней женщины вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей. Назначен ряд экспертных исследований
Детали
Как отмечается, 21 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что "в одну из городских больниц доставлена женщина в тяжелом состоянии после проведения оперативного вмешательства эстетического характера в частной медицинской клинике в Чернигове".
В ходе дальнейшей проверки эта информация, как отмечается, "нашла свое подтверждение". "Правоохранители выяснили, что потерпевшей провели оперативное вмешательство эстетического характера в одном из медицинских центров в Чернигове. После завершения операции пациентка в бессознательном состоянии была доставлена в одну из больниц города. Через некоторое время женщина умерла", - сообщили в полиции.
По данному факту полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).
Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертных исследований.
