Женщина умерла после косметологических процедур в частной клинике в Чернигове, открыто производство

$43.270.01
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 3244 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 8504 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 10019 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 21915 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 35369 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 37107 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 58410 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 51320 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 50954 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 47403 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
89%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Останки святого Франциска впервые за долгое время выставили на всеобщее обозрение в ИталииPhoto23 февраля, 02:33 • 10460 просмотра
Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине23 февраля, 04:34 • 8568 просмотра
ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - ГенштабPhoto23 февраля, 04:51 • 23711 просмотра
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами07:45 • 21739 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 16278 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 108524 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 118358 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 124400 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 135295 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 173340 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto08:38 • 16426 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 53570 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 54540 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 53921 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 44158 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер

Женщина умерла после косметологических процедур в частной клинике в Чернигове, открыто производство

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

В Чернигове 42-летняя женщина умерла после эстетической операции в частной клинике. Полиция расследует ненадлежащее исполнение обязанностей медиками.

Женщина умерла после косметологических процедур в частной клинике в Чернигове, открыто производство

Женщина умерла после косметологических процедур в одной из частных клиник в Чернигове, полиция расследует обстоятельства ее смерти, открыто уголовное производство, сообщили в понедельник в ГУНП в Черниговской области, пишет УНН.

Полицейские расследуют уголовное производство по факту смерти 42-летней женщины вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей. Назначен ряд экспертных исследований

- сообщили в полиции.

Детали

Как отмечается, 21 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что "в одну из городских больниц доставлена женщина в тяжелом состоянии после проведения оперативного вмешательства эстетического характера в частной медицинской клинике в Чернигове".

В ходе дальнейшей проверки эта информация, как отмечается, "нашла свое подтверждение". "Правоохранители выяснили, что потерпевшей провели оперативное вмешательство эстетического характера в одном из медицинских центров в Чернигове. После завершения операции пациентка в бессознательном состоянии была доставлена в одну из больниц города. Через некоторое время женщина умерла", - сообщили в полиции.

По данному факту полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертных исследований.

Мужчина умер в частной клинике Киева после инъекции антипсихотика, врач получил подозрение - прокуратура17.07.25, 15:25 • 6458 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Чернигов