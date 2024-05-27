Жертв у харківському “Епіцентрі” могло бути набагато більше: за 80 метрів знайшли ще один нерозірваний боєприпас
Київ • УНН
Прокуратура знайшла нерозірваний снаряд УМПБ Д-30 приблизно за 80 метрів від харківського будівельного гіпермаркету «Епіцентр», який постраждав від російських авіаударів 25 травня, внаслідок чого 17 людей загинули і 48 отримали поранення.
Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас за близько 80 м від харківського будівельного гіпермаркету "Епіцентр", який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також був снаряд УМПБ Д-30. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
"Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30. Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що було встановлено, що війська рф здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників, що свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.
"Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо
За оновленими даними внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові загинуло 17 людей, 13 із яких вдалось ідентифікувати. Також поранення отримали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5.