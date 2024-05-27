Жертв в харьковском "Эпицентре" могло быть гораздо больше: в 80 метрах нашли еще один неразорвавшийся боеприпас

Прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас в около 80 м от харьковского строительного гипермаркета "Эпицентр", который подвергся вражеским авиаударам 25 мая. Предварительно, это также был снаряд УМПБ Д-30. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

"Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас в около 80 м от строительного гипермаркета, который подвергся вражеским авиаударам 25 мая. Предварительно, это также УМПБ Д-30. Чудом 25 мая он не долетел до строительного гипермаркета", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что было установлено, что войска рф осуществляли корректировку огня с помощью БпЛА-разведчиков, что свидетельствует о сознательной тактике российской федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова.

"Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", - добавили в прокуратуре.

Напомним

По обновленным данным в результате российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 13 из которых удалось идентифицировать. Также ранения получили 48 человек. Без вести пропавшими без вести остаются 5.