Жертв обвалення будівлі в Індії побільшало до 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кількість загиблих під час обвалення будівлі в окрузі Дхарвад штату Карнатака на південному заході Індії збільшилася до 14 осіб. Про це повідомляє індійська газета Hindustan Times, передає УНН.
"Станом на п'ятницю кількість загиблих зросла до 14. Ще двох осіб рятують, і це збільшить кількість врятованих до 59", - повідомили у екстрених службах.
Як зазначається, рятувальні роботи будуть продовжені, оскільки є побоювання, що ще 10 осіб все ще можуть бути у пастці під завалами.
В офісі головного міністра штату Карнатака запропонували виділити компенсацію обсягом майже 3 тис. доларів кожній з сімей загиблих і по близько 1,5 тис. доларів родинам поранених.
У четвер рятувальники витягли з-під завалів будівлі, що обвалилася, ще три тіла.
Чотириповерхова будівля на півночі індійського штату Карнатака обвалилася у вівторок, 19 березня.