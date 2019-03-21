Кількість жертв обвалення будівлі в Індії зросла до 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Кількість загиблих під час обвалення будівлі в окрузі Дхарвад штату Карнатака на південному заході Індії зросла до 10 осіб. Про це повідомляє індійська газета Hindustan Times, передає УНН.
У четвер рятувальники витягли з-під завалів будівлі, що обвалилася два дні тому, ще три тіла. У результаті цього кількість загиблих досягла 10 осіб, повідомила поліція. Серед цих трьох знайдених жертв одна дитина.
У результаті інциденту постраждали 55 осіб.
Рятувальники побоюються, що щонайменше від 12 до 15 осіб все ще перебувають у пастці під завалами, оскільки з-під них чули голоси.
Чотириповерхова будівля на півночі індійського штату Карнатака обвалилася у вівторок, 19 березня.