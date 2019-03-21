Число жертв обрушения здания в Индии возросло до 10 человек

В четверг спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего два дня назад здвния еще три тела. В результате этого число погибших достигло 10 человек, сообщила полиция. Среди этих трех найденных жертв один ребенок.

В результате инцидента пострадали 55 человек.

Спасатели опасаются, что по меньшей мере от 12 до 15 человек все еще находятся в ловушке под завалами, поскольку из-под них слышали голоса.

Четырехэтажное здание на севере индийского штата Карнатака обвалилась во вторник, 19 марта.