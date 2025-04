В Індії обвалився ТРЦ: одна людина загинула, десятки опинилися під завалами

Згідно з інформацією видання, очевидці трагедії повідомили, що будівля раптово обрушилася в той момент, коли близько 150 осіб перебували на першому і другому поверхах, де було розміщено понад 60 магазинів.

У виданні наголосили, що місцеві жителі давно закликали владу перевірити надійність об'єкта, оскільки якість його будівництва спочатку була низькою.

Зараз на місці події працюють десятки машин швидкої допомоги, служб порятунку і пожежників.

Раніше УНН повідомляв, що на минулому тижні в Нігерії обвалилася школа. В результаті трагедії загинуло 20 осіб.

An injured being shifted to the hospital #DharwadBuildingCollapse #Karnataka pic.twitter.com/j5x67GjdVp

- TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) 19 березня 2019 р.