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15 березня, 19:03 • 119253 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178313 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144353 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136304 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116001 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107229 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102701 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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"До осені 2025 року люди мають заїхати у свої домівки": Мінрозвитку обіцяє прискорити відбудову Бородянки

Київ • УНН

 • 104596 перегляди

Агентство відновлення має прискорити темпи відбудови 20 багатоповерхівок у Бородянці на Київщині. Міністр розвитку громад Олексій Кулеба поставив завдання завершити роботи до осені 2025 року.

Міністерство розвитку громад та територій України доручило Агентству відновлення прискорити темпи відбудови Бородянки на Київщині, яка суттєво постраждала від російських обстрілів під час окупації у 2022 році. Про це інформує пресслужба відомства, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у Бородянці силами Агентства тривають роботи на 20 багатоповерхівках. Також відновлюються адмінбудівлі, школа, заклад культури. Ще на частині обʼєктів завершується етап проєктування. Попри це, люди три роки чекають на повернення додому.

Роботи тривають, відновлення йде. Проте цього недостатньо. Темпи відбудови не відповідають потребам людей. Дав чітке завдання – прискорити роботи

- заявив Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій.

Міністр пообіцяв, що "до осені 2025 року люди мають заїхати у свої домівки". "Відновлення – це не просто про будівельні процеси. Це про повернення людей до нормального життя" - додав він.

Нагадаємо

Київська ОВА впродовж 2023-2024 років, за результатами роботи та рекомендаціями групи "Прозорість та підзвітність", розірвала договори з 5 підрядниками, які були залучені до відбудови низки об’єктів на Київщині, через постійне невиконання ними зобовязань.

Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами23.01.25, 14:47 • 296128 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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