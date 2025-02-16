"До осені 2025 року люди мають заїхати у свої домівки": Мінрозвитку обіцяє прискорити відбудову Бородянки

Міністерство розвитку громад та територій України доручило Агентству відновлення прискорити темпи відбудови Бородянки на Київщині, яка суттєво постраждала від російських обстрілів під час окупації у 2022 році. Про це інформує пресслужба відомства, передає УНН.

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Зазначається, що у Бородянці силами Агентства тривають роботи на 20 багатоповерхівках. Також відновлюються адмінбудівлі, школа, заклад культури. Ще на частині обʼєктів завершується етап проєктування. Попри це, люди три роки чекають на повернення додому.

Роботи тривають, відновлення йде. Проте цього недостатньо. Темпи відбудови не відповідають потребам людей. Дав чітке завдання – прискорити роботи - заявив Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій.

Міністр пообіцяв, що "до осені 2025 року люди мають заїхати у свої домівки". "Відновлення – це не просто про будівельні процеси. Це про повернення людей до нормального життя" - додав він.

Нагадаємо

Київська ОВА впродовж 2023-2024 років, за результатами роботи та рекомендаціями групи "Прозорість та підзвітність", розірвала договори з 5 підрядниками, які були залучені до відбудови низки об’єктів на Київщині, через постійне невиконання ними зобовязань.

Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами