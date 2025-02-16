"До осени 2025 года люди должны заехать в свои дома": Минразвития обещает ускорить восстановление Бородянки

Министерство развития общин и территорий Украины поручило Агентству восстановления ускорить темпы восстановления Бородянки Киевской области, которая существенно пострадала от российских обстрелов во время оккупации в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Бородянке силами Агентства продолжаются работы на 20 многоэтажках. Также восстанавливаются админздания, школа, учреждение культуры. Еще на части объектов завершается этап проектирования. Несмотря на это, люди три года ждут возвращения домой.

Работы продолжаются, восстановление идет. Однако этого недостаточно. Темпы восстановления не соответствуют потребностям людей. Дал четкое задание - ускорить работы - заявил Алексей Кулеба, министр развития общин и территорий.

Министр пообещал, что "до осени 2025 года люди должны заехать в свои дома". "Восстановление - это не просто о строительных процессах. Это о возвращении людей к нормальной жизни", - добавил он.

Напомним

Киевская ОВА в течение 2023-2024 годов, по результатам работы и рекомендациям группы "Прозрачность и подотчетность", разорвала договоры с 5 подрядчиками, которые были привлечены к восстановлению ряда объектов на Киевщине, из-за постоянного невыполнения ими обязательств.

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами