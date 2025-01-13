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Відбудова Київщини: ОВА розірвала договори з 5 підрядниками через невиконання зобов'язань

Відбудова Київщини: ОВА розірвала договори з 5 підрядниками через невиконання зобов'язань

Київ • УНН

 • 53940 перегляди

Київська ОВА за 2023-2024 роки припинила співпрацю з підрядниками, які не виконували умови договорів з відбудови об'єктів. Серед порушень - зрив графіків робіт, відсутність працівників та нецільове використання коштів.

Київська ОВА впродовж 2023-2024 років, за результатами роботи та рекомендаціями групи "Прозорість та підзвітність", розірвала договори з 5 підрядниками, які були залучені до відбудови низки об’єктів на Київщині, через постійне невиконання ними зобовязань, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Деталі

Для забезпечення прозорої та якісної відбудови інфраструктури регіону також були запроваджені постійні комісійні перевірки об’єктів за участі правоохоронців, ГТП ПРООН, яка здійснює незалежний технічний нагляд, представників профільних департаментів КОВА, Держпраці, спостережної ради з питань відбудови при КОВА, ДТЕКу, мешканців громад та представників ЗМІ. 

Під час регулярних нарад, до яких запрошувалися підрядники, окремо розглядалася ситуація на кожному об’єкті. В разі виявлення недоліків чи порушень, підряднику надавалися конкретні зауваження та терміни їх усунення. З тими хто не виконував своїх зобовʼязань були розірвані договори.

Впродовж 2023 року були розірвані договори з такими підрядниками:  

ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

  • капремонт багатоквартирного будинку Бучанский район, смт Бородянка, вул. Центральна, 367а (коштом UNITED24) 
    • реконструкція поліклініки Іванківської центральної районної лікарні, облаштування протирадіаційного укриття Вишгородський район, смт. Іванків, вул. Поліська, 65  (ЦСВЯП)
      • капремонт Макарівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Бучанський район, село Макарів, вул. Проектна, 5 (коштом ФЛН) 
        • капремонт дитячого садочку «Дюймовочка» Обухівський район, м. Васильків, вул. Коцюбинського, 15а (коштом ФЛН) 
          • капремонт школи Бучанський район, село Бузова, вул. Центральна,  19 (коштом ФЛН) 
            • Порушення:  на всіх 5 об’єктах систематична відсутність технічних працівників, невиконання робіт, визначених договором, зрив графіку виконання робіт. Департамент регіонального розвитку неодноразово направляв свої зауваження підряднику та вимогу виправити все у чіткі терміни. Згодом ДРР  отримав звернення підрядника з пропозицією розірвати договори по всіх 5 об’єктах через відсутність можливості повністю реалізувати проєкти.

               ТОВ "ЄВРОБУД ГРУП"

              • облаштування укриття в будинку культури Бучанський район, с. Дмитрівка, вул. Садова 2а (обласна програма забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки)  

                Порушення: недостатня кількість працівників, відставання від графіку робіт.

                Впродовж 2024 року були розірвані договори з такими підрядниками:  

                Консорціум "УКРМЕРЕЖБУД ЛТД"

                • капремонт школи Бучанський район, село Бузова, вул. Центральна,  19 (коштом ФЛН)

                  Порушення: повільний хід робіт із постійним зривом графіку, недостатня кількість працівників. Підрядник ігнорував постійні зауваження Департаменту регіонального розвитку та мешканців села, останні згодом перекрили автомобільну дорогу загального користування М-06.

                  Зареєстровано кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов’язків підрядником. Проведено обшуки підприємства, надано доручення на проведення експертизи стану об’єкта відновлення.

                  • капремонт житлового будинку в смт. Бородянка, вул. Центральна, 367а (коштом UNITED24) 

                    Порушення: незадовільний хід робіт, недостатня кількість працівників на об’єкті, порушення вимог охорони праці. На це постійно скаржилися мешканці, неодноразово висловлювалися зауваження ГТП ПРООН та ДРР.

                    На  підставі санкціонованого заходу та чергового засідання робочої групи, за поданням звернення на той час начальника ОВА – Руслана Кравченка, зареєстровано кримінальне провадження з приводу неналежного виконання обов’язків підрядником, проведено обшуки підприємства, надано доручення на проведення експертизи стану об’єкта відновлення.

                    ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ"

                    • багатоквартирний будинок Бучанський район, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73е (коштом ФЛН)  

                      Порушення: зрив графіку робіт,  відсутність належних документів щодо використання 6 млн. грн. авансу. Попри претензійну роботу, аванс на рахунок ДРР не повернутий, договір розірвано, направлено звернення до Фастівської окружної прокуратури для здійснення заходів захисту інтересів держави.

                      • капітальний ремонт протирадіаційного укриття Фастівський район, м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27а (коштом ФЛН).                                          

                        Порушення: зрив  термінів робіт, повільний хід будівництва

                        ТОВ "703 МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ"

                        • капремонт укриття Центру надання соціальних послуг та соціальної інтеграції Бориспільський район, м. Переяслав,  вул. Шевченка, 2 
                          • капремонт укриття відділення Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Бориспільський район, с. Вовчків, вул. Яблунева, 33а 

                            Порушення на обох об’єктах: систематична відсутність технічних працівників, порушення технологічного процесу, повільний хід робіт.

                            Антоніна Туманова

                            Антоніна Туманова

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