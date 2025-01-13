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Восстановление Киевщины: ОВА разорвала договоры с 5 подрядчиками из-за невыполнения обязательств

Восстановление Киевщины: ОВА разорвала договоры с 5 подрядчиками из-за невыполнения обязательств

Киев  •  УНН

 • 9901 просмотра

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Киевская ОВА за 2023-2024 годы прекратила сотрудничество с подрядчиками, которые не выполняли условия договоров по восстановлению объектов. Среди нарушений - срыв графиков работ, отсутствие работников и нецелевое использование средств.

Киевская ОВА в течение 2023-2024 годов, по результатам работы и рекомендациям группы «Прозрачность и подотчетность», разорвала договоры с 5 подрядчиками, которые были привлечены к восстановлению ряда объектов на Киевщине, из-за постоянного невыполнения ими обязательств, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

Для обеспечения прозрачного и качественного восстановления инфраструктуры региона также были введены постоянные комиссионные проверки объектов с участием правоохранителей, ГТП ПРООН, которая осуществляет независимый технический надзор, представителей профильных департаментов КОВА, Гоструда, наблюдательного совета по вопросам восстановления при КОВА, ДТЭКа, жителей общин и представителей СМИ. 

Во время регулярных совещаний, к которым приглашались подрядчики, отдельно рассматривалась ситуация на каждом объекте. В случае выявления недостатков или нарушений, подрядчику предоставлялись конкретные замечания и сроки их устранения. С теми кто не выполнял своих обязательств были расторгнуты договоры.

В течение 2023 года были расторгнуты договоры с такими подрядчиками:  

ТОВ «СК „СТРОЙИНВЕСТ“

  • капремонт многоквартирного дома Бучанский район, пгт Бородянка, ул. Центральная, 367а (за счет UNITED24) 
  • реконструкция поликлиники Иванковской центральной районной больницы, обустройство противорадиационного укрытия Вышгородский район, пгт. Иванков, ул. Полесская, 65  (ЦХОЯТ)
  • капремонт Макаровского заведения дошкольного образования «Подснежник» Бучанский район, село Макаров, ул. Проектная, 5 (за счет ФЛН) 
  • капремонт детского сада «Дюймовочка» Обуховский район, г. Васильков, ул. Коцюбинского, 15а (за счет ФЛН) 
  • капремонт школы Бучанский район, село Бузова, ул. Центральная,  19 (за счет ФЛН) 
  • Нарушения:  на всех 5 объектах систематическое отсутствие технических работников, невыполнение работ, определенных договором, срыв графика выполнения работ. Департамент регионального развития неоднократно направлял свои замечания подрядчику и требование исправить все в четкие сроки. Впоследствии ДРР  получил обращение подрядчика с предложением расторгнуть договоры по всем 5 объектам из-за отсутствия возможности полностью реализовать проекты.

 ООО «ЕВРОСТРОЙ ГРУПП»

  • обустройство укрытия в доме культуры Бучанский район, с. Дмитровка, ул. Садовая 2а (областная программа обеспечения безопасности населения и территории Киевской области от чрезвычайных ситуаций на 2024-2027 годы)  

Нарушения: недостаточное количество работников, отставание от графика работ.

В течение 2024 года были расторгнуты договоры с такими подрядчиками:  

Консорциум «УКРМЕРЕЖБУД ЛТД»

  • капремонт школы Бучанский район, село Бузова, ул. Центральная,  19 (за счет ФЛН)

Нарушение: медленный ход работ с постоянным срывом графика, недостаточное количество работников. Подрядчик игнорировал постоянные замечания Департамента регионального развития и жителей села, последние впоследствии перекрыли автомобильную дорогу общего пользования М-06.

Зарегистрировано уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения обязанностей подрядчиком. Проведены обыски предприятия, предоставлено поручение на проведение экспертизы состояния объекта восстановления.

  • капремонт жилого дома в пгт. Бородянка, ул. Центральная, 367а (за счет UNITED24) 

Нарушения: неудовлетворительный ход работ, недостаточное количество работников на объекте, нарушение требований охраны труда. На это постоянно жаловались жители, неоднократно высказывались замечания ГТП ПРООН и ДРР.

На  основании санкционированного мероприятия и очередного заседания рабочей группы, по представлению обращения в то время начальника ОВА - Руслана Кравченко, зарегистрировано уголовное производство по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей подрядчиком, проведены обыски предприятия, дано поручение на проведение экспертизы состояния объекта восстановления.

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ»

  • многоквартирный дом Бучанский район, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 73е (за счет ФЛН)  

Нарушения: срыв графика работ,  отсутствие надлежащих документов по использованию 6 млн. грн. аванса. Несмотря на претензионную работу, аванс на счет ГРР не возвращен, договор расторгнут, направлено обращение в Фастовскую окружную прокуратуру для осуществления мер защиты интересов государства.

  • капитальный ремонт противорадиационного укрытия Фастовский район, г. Боярка, ул. Е. Коновальца, 27а (за счет ФЛН).                                          

Нарушения: срыв  сроков работ, медленный ход строительства

ООО «703 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

  • капремонт укрытия Центра предоставления социальных услуг и социальной интеграции Бориспольский район, г. Переяслав,  ул. Шевченко, 2 
  • капремонт укрытия отделения Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей Бориспольский район, с. Волчков, ул. Яблоневая, 33а 

Нарушения на обоих объектах: систематическое отсутствие технических работников, нарушение технологического процесса, медленный ход работ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаКиевская область
dtekДТЭК
kievКиев

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