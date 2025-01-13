Восстановление Киевщины: ОВА разорвала договоры с 5 подрядчиками из-за невыполнения обязательств
Киев • УНН
Киевская ОВА за 2023-2024 годы прекратила сотрудничество с подрядчиками, которые не выполняли условия договоров по восстановлению объектов. Среди нарушений - срыв графиков работ, отсутствие работников и нецелевое использование средств.
Киевская ОВА в течение 2023-2024 годов, по результатам работы и рекомендациям группы «Прозрачность и подотчетность», разорвала договоры с 5 подрядчиками, которые были привлечены к восстановлению ряда объектов на Киевщине, из-за постоянного невыполнения ими обязательств, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Детали
Для обеспечения прозрачного и качественного восстановления инфраструктуры региона также были введены постоянные комиссионные проверки объектов с участием правоохранителей, ГТП ПРООН, которая осуществляет независимый технический надзор, представителей профильных департаментов КОВА, Гоструда, наблюдательного совета по вопросам восстановления при КОВА, ДТЭКа, жителей общин и представителей СМИ.
Во время регулярных совещаний, к которым приглашались подрядчики, отдельно рассматривалась ситуация на каждом объекте. В случае выявления недостатков или нарушений, подрядчику предоставлялись конкретные замечания и сроки их устранения. С теми кто не выполнял своих обязательств были расторгнуты договоры.
В течение 2023 года были расторгнуты договоры с такими подрядчиками:
ТОВ «СК „СТРОЙИНВЕСТ“
- капремонт многоквартирного дома Бучанский район, пгт Бородянка, ул. Центральная, 367а (за счет UNITED24)
- реконструкция поликлиники Иванковской центральной районной больницы, обустройство противорадиационного укрытия Вышгородский район, пгт. Иванков, ул. Полесская, 65 (ЦХОЯТ)
- капремонт Макаровского заведения дошкольного образования «Подснежник» Бучанский район, село Макаров, ул. Проектная, 5 (за счет ФЛН)
- капремонт детского сада «Дюймовочка» Обуховский район, г. Васильков, ул. Коцюбинского, 15а (за счет ФЛН)
- капремонт школы Бучанский район, село Бузова, ул. Центральная, 19 (за счет ФЛН)
- Нарушения: на всех 5 объектах систематическое отсутствие технических работников, невыполнение работ, определенных договором, срыв графика выполнения работ. Департамент регионального развития неоднократно направлял свои замечания подрядчику и требование исправить все в четкие сроки. Впоследствии ДРР получил обращение подрядчика с предложением расторгнуть договоры по всем 5 объектам из-за отсутствия возможности полностью реализовать проекты.
ООО «ЕВРОСТРОЙ ГРУПП»
- обустройство укрытия в доме культуры Бучанский район, с. Дмитровка, ул. Садовая 2а (областная программа обеспечения безопасности населения и территории Киевской области от чрезвычайных ситуаций на 2024-2027 годы)
Нарушения: недостаточное количество работников, отставание от графика работ.
В течение 2024 года были расторгнуты договоры с такими подрядчиками:
Консорциум «УКРМЕРЕЖБУД ЛТД»
- капремонт школы Бучанский район, село Бузова, ул. Центральная, 19 (за счет ФЛН)
Нарушение: медленный ход работ с постоянным срывом графика, недостаточное количество работников. Подрядчик игнорировал постоянные замечания Департамента регионального развития и жителей села, последние впоследствии перекрыли автомобильную дорогу общего пользования М-06.
Зарегистрировано уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения обязанностей подрядчиком. Проведены обыски предприятия, предоставлено поручение на проведение экспертизы состояния объекта восстановления.
- капремонт жилого дома в пгт. Бородянка, ул. Центральная, 367а (за счет UNITED24)
Нарушения: неудовлетворительный ход работ, недостаточное количество работников на объекте, нарушение требований охраны труда. На это постоянно жаловались жители, неоднократно высказывались замечания ГТП ПРООН и ДРР.
На основании санкционированного мероприятия и очередного заседания рабочей группы, по представлению обращения в то время начальника ОВА - Руслана Кравченко, зарегистрировано уголовное производство по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей подрядчиком, проведены обыски предприятия, дано поручение на проведение экспертизы состояния объекта восстановления.
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ»
- многоквартирный дом Бучанский район, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 73е (за счет ФЛН)
Нарушения: срыв графика работ, отсутствие надлежащих документов по использованию 6 млн. грн. аванса. Несмотря на претензионную работу, аванс на счет ГРР не возвращен, договор расторгнут, направлено обращение в Фастовскую окружную прокуратуру для осуществления мер защиты интересов государства.
- капитальный ремонт противорадиационного укрытия Фастовский район, г. Боярка, ул. Е. Коновальца, 27а (за счет ФЛН).
Нарушения: срыв сроков работ, медленный ход строительства
ООО «703 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
- капремонт укрытия Центра предоставления социальных услуг и социальной интеграции Бориспольский район, г. Переяслав, ул. Шевченко, 2
- капремонт укрытия отделения Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей Бориспольский район, с. Волчков, ул. Яблоневая, 33а
Нарушения на обоих объектах: систематическое отсутствие технических работников, нарушение технологического процесса, медленный ход работ.