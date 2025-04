В Индии обрушился ТРЦ: один человек погиб, десятки оказались под завалами

Согласно информации издания, очевидцы трагедии сообщили, что здание внезапно обрушилось в тот момент, когда около 150 человек находились на первом и втором этажах, где размещалось более 60 магазинов.

В издании почеркнули, что местные жители давно призывали власти проверить надежность объекта, поскольку качество его строительства было изначально низким.

Сейчас на месте происшествия работают десятки машин скорой помощи, служб спасения и пожарных.

Ранее УНН сообщал, что на прошлой неделе в Нигерии обрушилась школа. В результате трагедии погибло 20 человек.

An injured being shifted to the hospital #DharwadBuildingCollapse #Karnataka pic.twitter.com/j5x67GjdVp

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) 19 березня 2019 р.