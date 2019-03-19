В Индии обрушился ТРЦ: один человек погиб, десятки оказались под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В городе Дхарвад в штате Карнатака на юго-западе Индии обрушилось здание торгового центра, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, около 50-ти могут находится под завалами. Об этом сообщает УНН со ссылкой Times of India.
Согласно информации издания, очевидцы трагедии сообщили, что здание внезапно обрушилось в тот момент, когда около 150 человек находились на первом и втором этажах, где размещалось более 60 магазинов.
В издании почеркнули, что местные жители давно призывали власти проверить надежность объекта, поскольку качество его строительства было изначально низким.
Сейчас на месте происшествия работают десятки машин скорой помощи, служб спасения и пожарных.
Ранее УНН сообщал, что на прошлой неделе в Нигерии обрушилась школа. В результате трагедии погибло 20 человек.
An injured being shifted to the hospital #DharwadBuildingCollapse #Karnataka pic.twitter.com/j5x67GjdVp— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) 19 березня 2019 р.