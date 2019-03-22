Число жертв обрушения здания в Индии увеличилось до 14 человек

"По состоянию на пятницу число погибших возросло до 14. Еще двух человек спасают, и это увеличит количество спасенных до 59", - сообщили в экстренных службах.

Как отмечается, спасательные работы будут продолжены, поскольку есть опасения, что еще 10 человек все еще могут быть в ловушке под завалами.

В офисе главного министра штата Карнатака предложили выделить компенсацию в размере почти 3 тыс. долларов каждой из семей погибших и по около 1,5 тыс. долларов семьям раненых.

В четверг спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего здания еще три тела.

Четырехэтажное здание на севере индийского штата Карнатака обвалилось во вторник, 19 марта.