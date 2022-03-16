Женемо ворогів та відбираємо техніку: Кім про воєнну ситуацію в Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Миколаєві у воєнному плані робота триває добре, приїхали військові медики із різних країн, щоб посилити медицину на лінії фронту. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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До нас приїхали військові медики з різних країн: Канада, США, Австралія, Велика Британія. Вони навчали медиків у Львові, Києві і зараз формуватимуться тут для того, щоб у нас підвищилася кваліфікація на полі бою щодо медицини. Будуть організовані групи навчання для того, щоб посилити медицину на лінії фронту", - розповів Кім.
Деталі
Крім того, Кім розповів, що зараз вони поповнюють запаси, посилюють продовольство та захист.
"Поповнюємо запаси, посилюємо продовольство, посилюємо наш захист. Сьогодні висуватимемося з гуманітарним вантажем по селах, які звільнили наші військові. Також перевозимо людей на безпечну територію. З погляду військового – добре триває робота. Не без втрат з нашого боку, але втрати ворога значно вищі. Ми рухаємось і женемо їх, відбираємо техніку. Серйозні вчора були успіхи за спецтехнікою їхньою, розвідці", - зазначив Кім.
Доповнення
Кім повідомляв, що село Піски на Миколаївщині "кошмарили" бойовики так званих "Л/ДНР", їх можна впізнати по рушницях, які ті носять на мотузках.
Як писав УНН, учора, 15 березня на Миколаївщині тривали бойові дії, відбувалася зачистка сіл.