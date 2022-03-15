Не пускать их никуда, а лучше сразу расстреливать: Ким дал николаевцам наводку на боевиков

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Село Пески в Николаевской области "кошмарили" боевики так называемых "Л/ДНР", их можно опознать по ружьям которые те носят на веревках. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"В Песках разбежались люди, орки… это не орки, это наши мудаки – "Л/ДНР", которые пришли. Чтоб было понятно, они пеше туда пришли, кошмарили села, раздевали людей – искали наколки "бандеровцев", фотография в школе АТОшника висела – всех нашли, кого-то расстреляли, по-моему один только раненый жив остался. Так вот, они с наворованным всем счастьем сбежали куда-то в лесок около Песков", - сказал Ким.

"У меня слов нет что б я с ними сделал, если бы поймал, попросил военных. А жителей я прошу, если вы увидите этих тварей, которые ходят с награбленным, с ружьями на веревках, а не на ремне, - это вот эти подонки, которые там сидели и кошмарили село. Не пускать их никуда, а лучше сразу расстреливать", - сообщил губернатор.

Ранее

Как сообщал УНН, ранее сегодня глава ОГА сообщал, что в Николаевской области продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел.

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