На Николаевщине продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел - Ким

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"На Николаевщине продолжаются боевые действия, происходит зачистка сел. После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон, в сторону от Николаевской области идет колонна оккупантов. Они убегают", - сообщил Ким.

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По словам главы ОГА, "враг распространяет информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел. Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон!"

"Возможно, оккупанты об этом думают. Поэтому следите за их перемещениями. Херсонцы мы с вами! Вместе к победе!"- резюмировал Ким.