На Миколаївщині продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Миколаївській області продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.
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"На Миколаївщині продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області йде колона окупантів. Вони тікають", - повідомив Кім.
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За словами голови ОДА, "ворог поширює інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не обстрілюватиме Херсон!"
"Можливо, окупанти про це думають. Тому слідкуйте за їх переміщеннями. Херсонці ми з вами! Разом до перемоги!" - резюмував Кім.