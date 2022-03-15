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На Миколаївщині продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл - Кім

На Миколаївщині продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл - Кім

Київ • УНН

 • 109823 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Миколаївській області продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.

Цитата

"На Миколаївщині продовжуються бойові дії, відбувається зачистка сіл. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області йде колона окупантів. Вони тікають", - повідомив Кім.

Додамо

За словами голови ОДА, "ворог поширює інформацію, що по Херсону можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не обстрілюватиме Херсон!"

"Можливо, окупанти про це думають. Тому слідкуйте за їх переміщеннями. Херсонці ми з вами! Разом до перемоги!" - резюмував Кім.

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