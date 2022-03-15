Не пускати їх нікуди, а краще одразу розстрілювати: Кім дав миколаївцям наведення на бойовиків

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"У Пісках розбіглися люди, орки... це не орки, це наші мудаки - "Л/ДНР", які прийшли. Щоб було зрозуміло, вони пішки туди прийшли, кошмарили села, роздягали людей-шукали наколки "бандерівців", фотографія в школі АТОвця висіла - всіх знайшли, когось розстріляли, по-моєму один тільки поранений живий залишився. Так от, вони з накраденим всім щастям втекли кудись в лісок біля Пісків", - сказав Кім.

" У мене слів немає що б я з ними зробив, якби зловив, попросив військових. А жителів я прошу, якщо ви побачите цих тварюк, які ходять з награбованим, з рушницями на мотузках, а не на ремені, - це ось ці покидьки, які там сиділи і кошмарили село. Не пускати їх нікуди, а краще відразу розстрілювати", - повідомив губернатор.

Раніше

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні голова ОДА повідомляв, що в Миколаївській області тривають бойові дії, відбувається зачистка сіл.