Гоним врагов и отбираем технику: Ким о военной ситуации в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Николаеве в военном плане работа идет хорошо, приехали военные медики из разных стран, чтобы усилить медицину на линии фронта. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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К нам приехали военные медики из разных стран: Канада, США, Австралия, Великобритания. Они обучали медиков во Львове, Киеве и сейчас будут формироваться здесь для того, чтобы у нас повысилась квалификация на поле боя по медицине. Будут организованы группы обучения для того, чтобы усилить медицину на линии фронта", - рассказал Ким.
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Кроме того, Ким рассказал, что сейчас они пополняют запасы, усиливают продовольствие и защиту.
"Пополняем запасы, усиливаем продовольствие, усиливаем нашу защиту. Сегодня будем выдвигаться с гуманитарным грузом по селам, которые освободили наши военные. Также перевозим людей на безопасную территорию. С точки зрения военного - хорошо идет работа. Не без потерь с нашей стороны, но потери врага значительно выше. Мы двигаемся и гоним их, отбираем технику. Серьезные вчера были успехи по спецтехнике, разведке", - отметил Ким.
Дополнение
Ким сообщал, что село Пески на Николаевщине "кошмарили" боевики так называемых "Л/ДНР", их можно узнать по ружью, которые те носят на веревках.
Как писал УНН, вчера, 15 марта на Николаевщине продолжались боевые действия, происходила зачистка сел.