Жахлива ДТП у Канаді: вантажівка наїхала на автобус, щонайменше 15 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули в канадській провінції Манітоба в четвер після того, як вантажівка з напівпричепом врізалася в невеликий автобус, який перевозив групу переважно літніх людей. Про це повідомляє поліція, пише Reuters, передає УНН.
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Ця аварія є однією з найбільш смертоносних ДТП в новітній історії Канади.
Аварія сталася на перехресті двох великих доріг поблизу міста Карберрі на південному заході Манітоби, за 170 км на захід від Вінніпега. Пасажири автобуса прямували до казино в Карберрі, повідомляє CBC News з посиланням на представника казино.
«Нам вдалося встановити, що принаймні 15 людей загинули в результаті цього зіткнення», — сказав помічник комісара Роб Хілл, який командує Королівською канадською кінною поліцією Манітоби.
За його словами, в автобусі перебувало близько 25 людей, більшість з яких літнього віку.
Ще десятьох людей лікували в лікарні. Поліція повідомила, що водії обох транспортних засобів живі, але відмовилася сказати, хто міг бути відповідальним за аварію.
У твіттері прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що висловлює "найглибші співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких, і я тримаю в думках поранених. Я не можу уявити, який біль відчувають ті, хто постраждав", - сказав він.
"Моє серце розривається, коли я почув новину про трагічну аварію біля Карберрі", - написала в Twitter прем'єр-міністр Манітоби Гізер Стефансон.