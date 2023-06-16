Ужасное ДТП в Канаде: грузовик наехал на автобус, по меньшей мере 15 человек погибли

Детали

Эта авария является одной из самых смертоносных ДТП в новейшей истории Канады.

Авария произошла на перекрестке двух крупных дорог вблизи города Карберри на юго-западе Манитобы, в 170 км к западу от Виннипега. Пассажиры автобуса направлялись в казино в Карберри, сообщает CBC News со ссылкой на представителя казино.

«Нам удалось установить, что по крайней мере 15 человек погибли в результате этого столкновения», — сказал помощник комиссара Роб Хилл, который командует Королевской канадской конной полицией Манитобы.

По его словам, в автобусе находилось около 25 человек, большинство из которых пожилого возраста.

Еще десять человек лечили в больнице. Полиция сообщила, что водители обоих транспортных средств живы, но отказалась сказать, кто мог быть ответственным за аварию.

В твиттере премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что выражает "глубочайшие соболезнования тем, кто сегодня потерял близких, и я держу в мыслях раненых. Я не могу представить, какую боль испытывают те, кто пострадал", - сказал он.

"Мое сердце разрывается, когда я услышал новость о трагической аварии возле Карберри", - написала в Twitter премьер-министр Манитобы Хизер Стефансон.