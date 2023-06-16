Ужасное ДТП в Канаде: грузовик наехал на автобус, по меньшей мере 15 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли в канадской провинции Манитоба в четверг после того, как грузовик с полуприцепом врезался в небольшой автобус, который перевозил группу преимущественно пожилых людей. Об этом сообщает полиция, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Эта авария является одной из самых смертоносных ДТП в новейшей истории Канады.
Авария произошла на перекрестке двух крупных дорог вблизи города Карберри на юго-западе Манитобы, в 170 км к западу от Виннипега. Пассажиры автобуса направлялись в казино в Карберри, сообщает CBC News со ссылкой на представителя казино.
«Нам удалось установить, что по крайней мере 15 человек погибли в результате этого столкновения», — сказал помощник комиссара Роб Хилл, который командует Королевской канадской конной полицией Манитобы.
По его словам, в автобусе находилось около 25 человек, большинство из которых пожилого возраста.
Еще десять человек лечили в больнице. Полиция сообщила, что водители обоих транспортных средств живы, но отказалась сказать, кто мог быть ответственным за аварию.
В твиттере премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что выражает "глубочайшие соболезнования тем, кто сегодня потерял близких, и я держу в мыслях раненых. Я не могу представить, какую боль испытывают те, кто пострадал", - сказал он.
"Мое сердце разрывается, когда я услышал новость о трагической аварии возле Карберри", - написала в Twitter премьер-министр Манитобы Хизер Стефансон.