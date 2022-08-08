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Зерновий коридор: у Мінекономіки очікують, що три українські порти за місяць зможуть обслуговувати до 80 суден

Зерновий коридор: у Мінекономіки очікують, що три українські порти за місяць зможуть обслуговувати до 80 суден

Київ • УНН

 • 202011 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Розраховуємо, що три українські порти за місяць зможуть обслуговувати до 80 суден, умовно - три за день. Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.

Цитата

"Ми розраховуємо, що, в принципі, за місяць навіть ті три порти можуть обслуговувати до вісімдесяти суден. Це може бути умовно до трьох на день. Як мінімум, по одному судну з кожного порту", - сказав Качка.

Додамо

За його словами, це вже непоганий результат, адже можна вийти на показник експорту до 3-3,5 млн тонн продукції на місяць.

"... враховуючи нашу ситуацію і заблокований експорт за попередні 5-ть місяців, це було б дуже оптимістичним показником", - додав Качка.

Крім того, за його словами, зараз не можна озвучувати графік, але є вже десятки заявок.

"Це є підтвердженням, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода... ми ж чітко розуміємо, що світ потребує продовольства з України. Дійсно в ньому є потреба і величезний попит. Це надає нам перспективи вірити, що двосторонній режим буде тільки зростати і це буде відбуватися не місяцями, а уже найближчими тижнями", - резюмував Качка.

Контекст

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.

5 серпня ще три судна з українською кукурудзою покинули українські порти. Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту Чорноморськ.

"Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць", - відзначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зауважив, що хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, ціллю України "є повноцінна робота портів в обидва напрямки". "Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль – 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", - зазначив міністр.

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